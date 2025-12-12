西武から現役ドラフトでオリックスへ移籍する平沼翔太外野手（２８）が１２日、自身初の規定打席到達を目標に掲げた。今季は同じ９７年生まれの広岡が、プロ１０年目で初めてクリア。「いろんなポジションを守りながら規定打席、というのが理想かなと思う」と新天地での活躍をイメージした。日本ハム時代の１９年に立った１８４打席が最多。９日に現役ドラフトが行われたばかりだが「もう全然。移籍は２回目なので」と気持ちを