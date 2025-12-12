【ブリスベン（オーストラリア）１２日＝臼井恭香】オーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）のアデレード・ジャイアンツに派遣されている巨人の石塚裕惺内野手（１９）が、南半球で強靱（きょうじん）な肉体に進化中だ。日々のトレーニングと意識の高い食事で太ももやふくらはぎが厚みを増し、パワーアップ。休養日に動物園で対面したカンガルーの身体能力の高さには衝撃を受け、レギュラー奪取へジャンプアップを誓った。オ