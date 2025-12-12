オリックス・太田椋内野手（２４）が１２日、球団に「おかず増量」を要望した。大阪・舞洲で契約交渉に臨み、３８００万円増の年俸７０００万円で更改（金額は推定）。プロ８年目を前に訴えたのは、本拠地・京セラＤの食卓の「彩り」を増やすことだった。「ナイター終わりの食事を、もうちょっとおかずを増やしてくださいとお願いしました。あまり（種類が）なくて、ちょっと欲しいなって…（笑）」。試合後は、なるべく球場で