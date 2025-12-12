阪神・石井大智投手（２８）が１２日、将来的な米メジャー挑戦の意向を表明した。西宮市内で契約更改交渉に臨み、今季年俸８２００万円から約２・４倍の２億円でサイン。昨年から球団に来オフ以降のポスティング移籍を要望していると明かした。今季は５３登板で防御率０・１７。プロ野球新の５０戦連続無失点、また球団新の４９イニング連続無失点と無双を続ける中で「いつ死ぬか分からない。後悔しない人生の選択をしていきた