ロッテの西川史礁外野手（２２）が１２日、故郷の和歌山・日高川町に凱旋（がいせん）した。確定申告ＰＲイベントに参加し、約３０人の地元住民と握手するなど交流。所々に名産のみかん畑がひろがる自然豊かな環境で育ち、山野小時代は「同級生が６人」だったという西川は「もう全員が知り合い。家の周りを歩けば、大体の人に声をかけられ、すごく温かい人たちばかり。帰ってくると落ち着く場所です」と誇らしげに話した。地元