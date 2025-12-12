お笑い芸人の狩野英孝が扮（ふん）する50TAが、King & Princeに楽曲提供することが決定した。そのビッグプロジェクトの一部始終が、13日のテレビ朝日系『ロンドンハーツSP〜50TAにKing & Princeから楽曲提供依頼〜』（後10：10〜後10：54）にて放送される。【写真】キラキラで素敵！ミッキーモニュメントとKing & Prince約4ヶ月前、King & Princeの2人から直接、楽曲提供オファーを受けた田村淳。信じられない