8人組グループ・timeleszの菊池風磨がMCを務めるカンテレ・フジテレビ系『菊池風磨のスポーツキングダム2025』が、14日午後4時5分〜午後5時20分に放送される。昨年9月に続く第2弾で「こんな勝負見たことない！」をコンセプトに、さまざまなトップアスリートが「競技の垣根を超えた真剣勝負」に挑み、持ち前のフィジカルやテクニックを駆使しながらスポーツの魅力や醍醐味を伝える番組の収録が行われた。【別カット】MC番組第2弾