女優加藤あい（43）が12日、都内で、ビューティー・ドリンク「オーソモル・ビューティー」アンバサダー就任式に出席した。広告出演は9年ぶり。「ストックがないと不安になるくらいの愛用者なので（アンバサダー就任は）うれしい」とほほ笑んだ。アンバサダーとして「自分のことが後回しになってしまっているママたちにおすすめしたい」とアピールした。