お笑いコンビ「レインボー」池田直人（32）が11日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。単独ライブで客席を見て焦ったことを明かした。「恋人の職業は気にする?」というトークテーマから、恋人に仕事を干渉されることについての話題になった。池田は過去に「干渉」が原因で破局したことがあると明かしつつ「全くお笑いに興味なかったら…それはそれで嫌」と、興味はあってほしいとした。単独