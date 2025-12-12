NY株式12日（NY時間14:12）（日本時間04:12） ダウ平均48477.44（-226.57-0.47%） ナスダック23236.26（-357.60-1.52%） CME日経平均先物50200（大証終比：-560-1.12%） 欧州株式12日終値 英FT100 9649.03（-54.13-0.56%） 独DAX 24186.49（-108.12-0.45%） 仏CAC40 8068.62（-17.14-0.21%） 米国債利回り 2年債 3.524（-0.016） 10年債 4.190（+0.033） 30年債 4.858