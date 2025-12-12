サッカー日本代表が3月の欧州遠征でFIFAランク36位のスコットランドと強化試合を行うことが12日、決定的となった。米ワシントンで開催されたW杯抽選会後のキャンプ地視察から帰国した森保一監督（57）が羽田空港で取材に応じ、3月31日に対戦するイングランドに加え、その近い地域のチームと対戦することを明言。スコットランド協会関係者も日本とマッチメークする方向で調整していることを認めた。米国から帰国した森保監督は3