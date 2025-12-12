奈良県奈良市出身で、青春時代を弓道一本にささげた有山望（21＝大阪）。高校3年生の時、大学進学か、就職かの人生の岐路に立った。その時ふと目にしたのがボートレースのCM。高収入にひかれて迷わず飛び込んだ。「たまたま見たCMがずっと頭に残っていたんです。運動神経にも自信があったので、やれるんじゃないかと思って。選手になると決めてからは年齢制限であかんようになるまで受けようと思っていました」2回目の試験で