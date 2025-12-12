チャンネル登録者数370万人を超える人気ユーチューバーコンビ「平成フラミンゴ」のRIHO（31）が11日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。「絶対に嫌」とした恋人の職業を明かした。「恋人の職業は気にする?」というトークテーマで、RIHOは「別に気にはしないですけど」としながらも「生活時間が違うのはちょっと気になっちゃう。休み合わなくてもいいけど（生活時間が）全く真逆とか」と職業