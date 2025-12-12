とちぎテレビ 2025年12月13日午前04時03分ごろ、東海道南方沖を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは栃木県、東京都です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは380km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．３と推定されます。 栃木県 【震度1】 宇都宮市 提供：ウェザーニューズ