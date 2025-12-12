女優の北川景子（39歳）が、12月12日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演している高石あかりについて「本当に若いのに堂に入っていると言いますか、主役の格がある」と語った。朝ドラ「ばけばけ」に出演している北川景子が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「ばけばけ」のヒロインを演じている高石あかりがVTR出演し、北川の演技から愛が感じられるため「皆さん惹かれちゃう」と話す。