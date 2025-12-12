タイとカンボジアの軍事衝突をめぐり、ASEAN議長国マレーシアのアンワル首相は、アメリカのトランプ大統領と電話会談を行い、当事国に「対話の再開を促す」と伝えました。マレーシアのアンワル首相は13日、軍事衝突が続くタイ・カンボジア情勢について、トランプ大統領と電話で協議したことを明らかにしました。アンワル氏は、ASEAN＝東南アジア諸国連合の議長国として、トランプ氏とともに和平交渉を仲介し、今年10月のASEAN首脳