13日午前4時4分ごろ、栃木県、東京都で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は東海道南方沖で、震源の深さはおよそ380km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、栃木県の宇都宮市、東京都の東京千代田区と小笠原村です。【各地の震度詳細】■震度1□栃木県宇都宮市□東京都東京千代