2023年にノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家、ナルゲス・モハマディさんが12日、イラン当局に拘束されました。女性の権利や表現の自由を訴え続けてきた象徴的存在の再拘束に、国際的な批判が高まりつつあります。2023年にノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家、ナルゲス・モハマディさんの財団によりますと、モハマディさんは12日朝、イラン北東部マシャドで人権派弁護士の追悼式典に出席していたところ、治安当局