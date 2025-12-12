DeNAの「伊勢大明神」こと伊勢大夢投手（27）が、今オフに母校・九州学院（熊本）野球部員に対し「ウエア」の寄贈を予定していることが12日、分かった。6年目の今季は一般女性と結婚。55試合に登板し、防御率2・89と奮闘した。契約更改では自身過去最高額となる来季年俸1億4000万円（金額は推定）でサイン。今、ノリにノッている男は、母校愛を「形」で示す。今オフの自主トレも同校の1学年後輩、吉野光樹投手と熊本県内で実施