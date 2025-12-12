ＮＹ時間の午後に入ってドル円は１５５円台に再び値を落としている。本日は、今週のＦＯＭＣ以降のドル安が一服しており、ドル円も緩やかに上昇。１５６円台まで回復していた。 しかし、買戻しを強める動きまではなく小康状態といったところの中、米株式市場がＡＩ関連中心に売りが優勢となっていることから、ドル円も上値を抑えられている。 来週の日銀決定会合での利上げ期待が急速に高まっているが、ロンドン時間に