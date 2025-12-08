きょうのポンドドルは緩やかな売りに押されており、１．３３ドル台半ばに値を落としている。２００日線が１．３３４０ドル付近に来ているが、その水準に顔合わせしている状況。一方、ポンド円は続落しており、一時２０７円台に下落。 本日は１０月の月次ＧＤＰが発表になっていたが、予想外のマイナス成長となったことでポンドを圧迫している。来週は英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）が予定されているが、本日のマイナス成