ドジャースの佐々木はWBC参加を断念する見通しだ。ド軍関係者によれば「まだ正式には決まっていない」というが、メジャー1年目の今季は右肩痛で4カ月もの長期離脱を余儀なくされ、先発復帰を目指す来季に向けてコンディションを整えることを最優先に調整する方針だという。デーブ・ロバーツ監督も5日に配信されたABEMAの「おはようロバーツ」で「朗希がWBCで投げたら驚く」と語っていた。