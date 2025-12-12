ドジャースの山本由伸投手（２７）が米ファッション誌「ＶＯＧＵＥ」の「Ｖｏｇｕｅ’ｓ５５ＢｅｓｔＤｒｅｓｓｅｄＰｅｏｐｌｅｏｆ２０２５」に選出されたと１１日、所属代理人事務所「ワッサーマン」が発表した。ＶＯＧＵＥの公式ＨＰは７月のオールスター戦で山本が着用したスーツに触れ「貴族的な洗練さを醸し出し、ファッション界を魅了した」と選出理由を説明した。球場入りのファッションでも大きな注目