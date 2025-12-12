13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比910円安の4万9850円と急落。日経平均株価の現物終値5万836.55円に対しては986.55円安。出来高は1万31枚となっている。 TOPIX先物期近は3398ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.83ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49850