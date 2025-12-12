1年の世相を漢字1文字で表す恒例の「今年の漢字」。30年の節目となる今年（2025年）は「熊」が選ばれた。世界文化遺産・清水寺で12日、森清範貫主が揮毫（きごう）した。2025年「今年の漢字®」第1位『熊』清水寺・森清範貫主による揮毫〈2025年12月12日午後 京都市東山区・清水寺奥の院〉※主催・公益財団法人 日本漢字能力検定協会公益財団法人・日本漢字能力検定協会（本部・京都市東山区）が主催。第1回は阪神・淡