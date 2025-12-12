ソフトバンクが新外国人として、阪神を自由契約となったジョン・デュプランティエ投手（３１）を獲得することが１２日、決定的となった。獲得を目指していた前ＤｅＮＡのケイがメジャーへ復帰し、並行して本格調査を進めてきた右腕。先発陣がさらに厚みを増すことになりそうだ。デュプランティエは来日１年目から１５試合で６勝３敗、防御率１・３９の好成績を記録。９０回２／３で１１３三振を奪い、能力の高さを発揮していた