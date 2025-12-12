12日午後11時すぎ、佐世保市三浦町の15階建てマンションの住民から「モバイル充電器が燃えて部屋に煙が充満している」と消防に通報がありました。 火はマンション9階から出ていて、この部屋の住人1人が市内の病院に搬送されたということです。 現場はJR佐世保駅から北西およそ150メートルの距離にあるマンションで、13日午前1時時点で消防がはしご車などを使うなどして消火活動を続けています。