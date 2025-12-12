日本郵便東海支社は、名古屋市中村区内の郵便ポストに投函された郵便物245通の所在が一時わからなくなり、名古屋駅近くの植え込みで見つかったと発表しました。 日本郵便東海支社によりますと、12月5日以降、名古屋西郵便局に「郵便物が届いていない」といった問い合わせが相次ぎました。 郵便物は、3日から4日の間に中村区内の郵便ポストに投函されたもので、紛失のおそれがあるとして、警察に遺失届を提出しました。