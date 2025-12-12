◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１２日、ドイツ・クリンゲンタール）女子個人第７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、個人総合首位に立つ丸山希（北野建設）が、合計２４０・５点で４戦ぶりに優勝し、今季４勝目を挙げた。１回目にＫ点（１２５メートル）を大きく越える１３０メートルの好ジャンプを見せて首位。２回目も１２７メートルと上々の飛躍をみせて逃げ切った。５日の個人６戦では４位にとどまり