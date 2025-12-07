女性アイドルグループ・ＡＫＢ４８の３代目総監督を務める向井地美音が１２日、劇場公演を行い、来年の春ごろをメドにグループを卒業することを発表した。向井地はこの日、ブログを更新し、卒業を発表した心境を語った。【以下、コメント】１２歳で出会い、１５歳で加入してから１２年半。ＡＫＢ４８は私の青春のすべてでした。そんな大好きなこの場所を旅立つ日が来るなんて昔の自分には想像もつかなかったけれど、ついに自