12日は全国的に厳しい寒さとなり、北日本では雪や吹雪に見舞われたところもありました。この寒さは日曜日まで続く見込みで、東京でも初雪となる可能性があります。 “真冬並みの寒さ”となった東京都心。冷たい空気のなか、街では“冬の風物詩”が鮮やかに輝いていました。記者「東京都心、夜になって一段と風が強くなっていますが、イルミネーションにはたくさんの人が集まっています」12日午後6時の気温は、5.3度と一桁台に