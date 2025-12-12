「今は忙しくて」「落ち着いたらちゃんとするよ」優しい響きの言葉をかけてくれたのに、いつまで経っても関係が進展しない…。そんな男性の“便利ワード”に振り回された経験はありませんか？そこで今回は、本気じゃない男性が特に使うワードの裏にある本音を解説します。「今は忙しくて」は“優先順位が低い”という意味誰にでも忙しい時期はありますが、本気の相手にはそのなかでも小さな時間をつくろうとします。ところが、「今