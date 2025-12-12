冬になると「食べていないのに太る」「体が重い」と感じてしまうことはありませんか？実は“朝ごはんの選び方”がその原因になっている場合もあります。特に大人世代は代謝が下がりやすく、朝の食事で１日の燃焼スイッチをうまく入れられるかどうかがポイントに。そこで今回は、冬に太らない人が続けている「簡単朝ごはんダイエット」を紹介します。冬太りを防ぐ鍵は“朝のタンパク質”にあり寒い季節は体温を保つためにエネルギー