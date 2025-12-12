寒くなるとつい頼ってしまう「重ね着」。でもその重ねすぎ、実は“おば見え”の原因かも。防寒はできても、もっさり・着太り・老け見え…という経験、ありませんか？昔は“レイヤード＝おしゃれ上級者”でしたが、今は「軽さ」と「抜け感」がトレンド。重ねすぎは“おば見え”に一直線です。そこで今回は、大人世代が今すぐやめたい『重ね着コーデ』を、今っぽく見せるコツとともに紹介します。シャツ×ニット×カーディガンの“３