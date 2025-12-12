気温がぐっと下がる12月は、保温性を優先するあまり“重く見える”“古いシルエットになる”など、無意識にNGコーデへ寄ってしまう時期。特に大人世代は、ちょっとしたバランスの崩れが年齢を強調してしまうこともあります。そこで今回は、「これはナシ！」と感じる【12月のNGコーデ】をピックアップ。理由とともに、大人がきれいに見えるポイントも紹介します。重ねすぎ・重心下がりのコーデは一気に古く見える厚手ニット×ボリュ