【テヘラン＝吉形祐司】２０２３年のノーベル平和賞受賞者でイランの人権活動家のナルゲス・モハンマディ氏（５３）の支援財団は１２日、モハンマディ氏がイラン北東部のマシャドで治安当局と警察に拘束されたと発表した。モハンマディ氏の家族も本紙の取材にこれを認めた。モハンマディ氏は、最近死去した友人の人権派弁護士の追悼式に参列していた。現場にいた家族によると、「手荒な拘束」だったという。モハンマディ氏は