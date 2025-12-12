大リーグの球団幹部や代理人が集まるウインターミーティング（WM）が閉幕した11日（日本時間12日）、ヤンキースが西武・今井の獲得に本腰を入れていることが判明した。会場から引き揚げるヤ軍関係者が「今井の獲得に全力を尽くす」と力強く語った。このオフは自軍からFAの外野手ベリンジャーとの再契約が最優先事項だったが、ドジャース、カブスなどとの争奪戦は膠着（こうちゃく）状態。先発陣はロドン、フリードの両左腕は健