ロシア連邦捜査委員会は１２日、モスクワの裁判所が国際刑事裁判所（ＩＣＣ、オランダ・ハーグ）の赤根智子所長ら９人について、「露市民に対し不法な迫害を行った」として、本人不在のまま禁錮３年６月〜１５年の判決を言い渡したと発表した。ロシアはウクライナ侵略を巡りプーチン大統領に逮捕状を出したＩＣＣを敵視していた。赤根氏の刑期は不明だ。赤根氏らは現在、ロシア国外にいることから、ロシアや友好国などを訪問し