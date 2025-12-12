12日に青森県内で最大震度4を観測する地震があり、太平洋沿岸に一時、津波注意報が出されました。この地震でケガ人1人が確認されています。12日午前11時44分ごろ、青森県東方沖を震源とするマグニチュード6.9の地震があり、県内では八戸市などで最大震度4を観測しました。この地震で県内の太平洋沿岸には一時、津波注意報が発表されました。県内では八戸港で20センチ、むつ小川原港で数センチほどの津波が観測されました。NTT東日