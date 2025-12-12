きょうのユーロドルはＦＯＭＣ後のドル安に一服感が見られる中、１．１７ドル台でのレンジ取引が続いている。ただ、下押す動きまではなく、リバウンド相場の流れは堅持している状況。一方、ユーロ円は上昇相場を継続しており、ユーロ発足以来の高値更新を続けている。 堅調なユーロだが、市場ではＥＣＢが来週の理事会でＦＲＢとの政策格差を一段と鮮明にするのではとの見方を強め、ユーロ上