きょうのユーロドルはＦＯＭＣ後のドル安に一服感が見られる中、１．１７ドル台でのレンジ取引が続いている。ただ、下押す動きまではなく、リバウンド相場の流れは堅持している状況。一方、ユーロ円は上昇相場を継続しており、ユーロ発足以来の高値更新を続けている。 堅調なユーロだが、市場ではＥＣＢが来週の理事会でＦＲＢとの政策格差を一段と鮮明にするのではとの見方を強め、ユーロ上
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 0歳男児がはしか感染 1日に入国
- 2. アジア人揶揄? 写真が批判集める
- 3. 眩しく…20歳女が親子をはねたか
- 4. 今年の漢字は「熊」京都で発表
- 5. チェンソーマン イッキ見上映へ
- 6. BE:FIRST・LEO モデルと交際か
- 7. 「THE FIRST TAKE」で初の演歌
- 8. 俳優の望月祐治さん 11月に死去
- 9. アスクル 74万件の個人情報流出
- 10. 室井佑月氏怒り「もう離婚して」
- 1. 0歳男児がはしか感染 1日に入国
- 2. アジア人揶揄? 写真が批判集める
- 3. 眩しく…20歳女が親子をはねたか
- 4. 今年の漢字は「熊」京都で発表
- 5. 「鉄腕DASH」打ち切りの空気か
- 6. 郵便物245件不明 植え込みで発見
- 7. 密会相手が退職「奥さんは憔悴」
- 8. 慢性炎症の原因物質「HLF」特定
- 9. 大病の手前だった…妻の勘に驚き
- 10. テレ朝転落死 撮影中だったか
- 1. 流行語 過労死遺族らが抗議の声
- 2. れいわ議員 国会で政権を猛批判
- 3. 米山隆一氏に「いい加減にしろ」
- 4. 気象庁の地域名表示 改めさせる
- 5. おこめ券に続き「やってる感」
- 6. 何が便利？「温度調節ケトル」
- 7. 超ホワイト企業退職し…衝撃結末
- 8. 集団万引き 日本でも処罰される?
- 9. 性行為嫌う夫に妻が「妊娠宣言」
- 10. 麻生氏 石破政権は「どよーん」
- 1. 台湾が「CHINA」表記 韓国に反発
- 2. 米が「台湾有事介入」示唆に言及
- 3. 世界で最も強い国ランク2025
- 4. 中で航空券強制キャンセル相次ぐ
- 5. 中国経済 バブル崩壊時より深刻
- 6. 中国の「北海道」が韓国に変貌か
- 7. ロシア 併合した州をロシア領に
- 8. 「30分も待たされ、料理も生臭かった」日本での食事を韓国女優が酷評…結婚記念日が“失敗”とも
- 9. OpenAI「緊急事態」発令の現在
- 10. 小型機が走行中の車に直撃 米国
- 1. 管理職にしてはいけない人の特徴
- 2. ひろゆき氏 金融資産が4〜5倍に
- 3. 三木谷氏「金融増税はやめて」
- 4. 商品PRポスターに生成AIを→謝罪
- 5. 政治的影響? TikTok不具合に困惑
- 6. 発達障害? 小4男児の本当の原因
- 7. 自筆遺言 招きやすいトラブル
- 8. なぜ? 新神戸駅直結も空室70%
- 9. まるでキャバ嬢…母は泣いて謝罪
- 10. ドル円は下がると買いが出る展開
- 1. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
- 2. ダイソーの「耳かきカメラ」
- 3. 秋葉原マウスコンピューターで訊く！ 今週末から店舗限定セール、高性能GPUモデルや4K有機ELモデルに掘り出し物
- 4. iPhoneのデュアルSIMモデルがやっぱり欲しいので、中国/香港版 iPhone XRを買った
- 5. 東アジアの1人当たりGDPを可視化
- 6. カメラ搭載でリモート勤務ごっこに対応！ 「すみっコぐらしパソコン プレミアム」
- 7. SIMフリーXperiaでもahamoが使えた。APN設定も意外と楽だった
- 8. 傷・汚れに強い！シンプルな布張りオフィスチェア
- 9. ドスパラの新コンセプトショップ、「堺七道店」が9月18日にオープン
- 10. 「時間を金で買う装置」が爆誕
- 11. 【高出力バッテリー！】これから買うなら45Wが狙い目だ！「 Baseusの充電器」を2製品レビューします
- 12. マイナの守り チタン製ケース
- 13. FRONTIERが「限界突破！クリスマスセール」、PC買うなら今年中が吉？ 人気ゲーミング機が特価
- 14. 宇宙から見たオーロラの写真
- 15. 動画配信サービス ブームは終了?
- 16. Windows11でアナログ時計 表示法
- 17. 【冷え冷え！】ノートパソコン冷却スタンドの本格モデル登場。「Razer Laptop Cooling Pad」をレビューします！
- 18. 【狙い目】大画面でスリムなCopilot＋ PC「Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition」をレビューします
- 19. OpenAIが「GPT-5.2」発表、Gemini急伸で“コードレッド”発動下の最新AIモデル
- 20. ドラマ「SHOGUN 将軍」制作者、「予想を裏切る」というシーズン2を語る
- 1. 張本 中国語で「ごあいさつ」
- 2. 中国エースが日本選手とお喋り
- 3. いつ履くんだ 桐生一馬の靴販売
- 4. レッドブルでの初走行に「奇妙」
- 5. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
- 6. 山本由伸WBC出場へ 朗希は見送り
- 7. ローマに惨敗 前田大然を酷評
- 8. 羽生結弦 写真集「羽」を発売へ
- 9. 日本ハム・水谷 英国代表でのWBC出場可能性 父と祖父が旧英国領ナイジェリア出身
- 10. 大谷からの提案 異例の商品化へ
- 1. チェンソーマン イッキ見上映へ
- 2. BE:FIRST・LEO モデルと交際か
- 3. 「THE FIRST TAKE」で初の演歌
- 4. 俳優の望月祐治さん 11月に死去
- 5. アスクル 74万件の個人情報流出
- 6. 室井佑月氏怒り「もう離婚して」
- 7. くるま 慶応大学を中退した理由
- 8. 横山裕が骨折 フジテレビが発表
- 9. フェイクマミー最終回 逆に怖い
- 10. 「すり替え」中国大使館X荒れる
- 1. DAISOより100円安い セリア凄い
- 2. 「一味違う」米粉スイーツの魅力
- 3. 「托卵」の秘密が娘にバレた日
- 4. 気になる白髪 「ぼかし」で解放
- 5. 女性が出てこない トイレで何が
- 6. ファンデ あえて暗めを選ぶ理由
- 7. 手軽なニット着回しテクニック
- 8. 東京コミコン 香港映画ファンも
- 9. バス席ガチャ→男性と意気投合
- 10. 弟は闘病…7歳兄がサンタに手紙
- 11. 西友 お得なチラシを公開中
- 12. パパはどこ? 子ども傷つくNG回答
- 13. 40・50代に似合う しまむら羽織
- 14. フルーツピークスのクリスマス限定ピースタルト♡全8種を当日購入で華やぐ時間
- 15. ユニクロアイテムで紫外線カット
- 16. 12月7日まで10％オフ！「ヴィ・ド・フランス」のクリスマスオードブル＆ケーキ予約が今だけお得に。
- 17. 北海道物産展 上野で年末開催へ
- 18. サーティワンのアイスクリームケーキに新作「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」が登場！
- 19. 「和渕」はなんて読む？「渕」はひらがな2文字！
- 20. 正解は食べてすぐ？ 続けていると「歯の黄ばみが進行する」歯磨きの習慣