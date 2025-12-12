NY株式12日（NY時間10:51）（日本時間00:51） ダウ平均48725.57（+21.56+0.04%） ナスダック23337.39（-256.47-1.08%） CME日経平均先物50375（大証終比：-385-0.77%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅高の一方、ＩＴ・ハイテク株は上値が重い。ブロードコム＜AVGO＞が決算を受けて下落していることが圧迫。決算自体は好調な内容だったものの、ＡＩ関連の売上高見通しが投資家の高い期待