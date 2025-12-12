政府は男女共同参画会議を開き、旧姓使用の使用拡大などを盛り込んだ男女共同参画基本計画についての「基本的な考え方」の案を提示しましたが、高市首相への提出は見送られました。12日に開かれた会議には有識者や関係閣僚のほか、高市首相も出席し、政府は年内に閣議決定を目指す男女共同参画基本計画の策定にあたっての基本的な考え方の案を示しました。この案には、高市首相が推進に積極的な旧姓使用の法制化の検討が盛り込まれ