名古屋がJ2今治FWマルクス・ヴィニシウス（27）に獲得オファーを出していることが12日、明らかになった。複数クラブによる争奪戦に発展しており、関係者によると名古屋が最有力。交渉は細部を詰める段階に達しているという。CFだけではなくサイドやシャドーでもプレー可能な万能タイプで、22年に今治に加入（当時J3）。スピードとフィジカルに優れ、左右両足での高精度シュートも持つ。24年にはJ3得点王となる19得点4アシスト