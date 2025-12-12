11日、ウォルト・ディズニーはオープンAIに10億ドルを出資し、資本提携すると発表しました。3年間のライセンス契約も結び、今後、200以上のディズニーのキャラクターがオープンAIの動画生成AIアプリ「Sora」で利用可能になります。「Sora」をめぐっては、日本のアニメやゲームキャラクターの著作権侵害が問題視されてきましたが、ディズニーのCEOは「生成AIを通じて、責任を持ってストーリーを広く伝えていくとともに、クリエイタ