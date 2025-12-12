中国軍・南部戦区の報道官は、中国とフィリピンが領有権をめぐって対立する南シナ海のスカボロー礁にフィリピンの小型飛行機が「不法に侵入した」として「強く警告し追い払った」と発表しました。中国軍・南部戦区の報道官は12日、「フィリピンの複数の小型飛行機がスカボロー礁の領空に不法に侵入した」とする談話を発表しました。「追跡・監視し強く警告したうえで追い払った」としています。また、中国海警局の報道官も「漁業を