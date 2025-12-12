東海道新幹線は、2026年3月のダイヤ改正で「のぞみ」を1時間に1本増やし、最大13本で運行します。JR東海によりますと、2026年3月14日のダイヤ改正で、東海道新幹線の「のぞみ」について、利用者が多く見込まれる時間帯に臨時の「のぞみ」を増やし、1時間に最大13本運行します。増設される時間帯は、東京発の下りで午前7時から午前10時台、新大阪発の上りで午後2時から午後5時台となります。また、午後5時台の上り列車のみ、品川行