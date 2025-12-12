先月、東京・赤坂のビルで陸上自衛隊・朝霞駐屯地勤務の大津陽一郎被告（43）が女性を刃物で刺し、殺害しようとしたとして逮捕・起訴された事件。捜査関係者への取材で、朝霞駐屯地の大津被告の個人ロッカーから、ごく少量の血が付いた青色の作業着が押収されていたことがわかりました。血のDNA型を鑑定の結果、「女性のものと矛盾がない」ということです。大津被告は容疑を否認し、その後、黙秘しています。