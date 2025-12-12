通販大手アスクルによりますと、10月に発生したサイバー攻撃による影響で、顧客や取引先などの情報約74万件が流出しました。攻撃者は2025年6月、不正に入手したIDやパスワードを使い、システムに侵入していました。一方、この影響でネットストアを一部を除いて停止していた無印良品は、15日から全面再開すると発表しました。