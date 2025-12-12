残りわずかとなった2025年。京都・清水寺では、毎年恒例の「今年の漢字」が発表されました。全国からの応募総数・およそ19万票のうち、最も多くの票を集めたのは…片山さつき 財務大臣「予想はこのどっちかだと思っていて、絶対このどっちかじゃないかと思っていて、今年の政治はこれ（米）で始まったし、年後半、『高』市政権の成立に繋がって、幸せなことにまだ支持率が『高』いが、『米』もまだ『高』い」今年、初の女性総