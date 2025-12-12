長崎県警平戸署は１２日、同県平戸市の８０歳代女性が特殊詐欺の被害に遭い、金塊計１７キロ（時価約４億円相当）をだまし取られたと発表した。県警によると、同県内の特殊詐欺の被害では最高額となる。発表によると、８月中旬、女性の自宅に「通帳と携帯電話が犯罪に使われており、詐欺罪になる」と電話があった。その後、検察庁を名乗る男からは電話で取り調べと称して、住所や生年月日、資産などを聞き出された。女性は男の